„Mega-Euphorie!“ Deutsche Youngster feiern Basketball-Helden

Auch die Fußballer der deutschen U21-Nationalmannschaft gehören mittlerweile zur Fanschar der erfolgreichen Basketballer bei der WM in Asien. Nach dem feststehenden Final-Einzug habe es kurz vor dem eigenen Testspiel gegen die Ukraine (2:0) „eine Mega-Euphorie“ gegeben, erzählte Trainer Antonio Di Salvo: „Wir sind mega stolz und froh, dass die deutsche Nationalmannschaft diesen Erfolg gefeiert hat.“

Das Finale am Sonntag kann die U21 aber wohl erneut nicht live verfolgen, genau zu jener Zeit soll nämlich der Flieger in den Kosovo zum anstehenden EM-Qualifikationsspiel am Dienstag starten. „Wir werden deshalb keinen Tag später anreisen“, sagte Di Salvo mit einem Augenzwinkern.