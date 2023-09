Nationalmannschaft: Havertz hat es offenbar nicht kapiert! Kommentar von SPORT1-Chefreporter Patrick Berger

„Wir haben in den letzten Monaten viel, viel Kritik bekommen. Auch nicht immer zu Recht, wie ich finde.“

Diese irritierenden Aussagen hat Kai Havertz am Donnerstag im Lager der deutschen Nationalmannschaft in Wolfsburg getroffen – und damit offenbart, dass er die Lage falsch einschätzt.

„Es sollte mittlerweile jedem aufgefallen sein, in der Nachbetrachtung der WM, dass wir nicht so viel Rückhalt im Land hatten, auch wenn das andere Gründe hatte, die wir verstehen können“, beklagte sich der frühere Leverkusen-Profi. Es sei „fußballerisch betrachtet kein Support“ da gewesen, „wir waren oft auf uns allein gestellt“.

Havertz hat recht, wenn er die fehlende Unterstützung im Land mit Blick auf die hochpolitische WM in Katar anspricht. Aber es ist eben nur ein Teil der Wahrheit. Die Unterstützung wäre sicher auch beim umstrittenen Turnier in Katar größer gewesen, hätte die Mannschaft nicht zuvor schon reihenweise versagt.

... zum tausendsten MalDiese Frage nervt Havertz so richtig

... zum tausendsten MalDiese Frage nervt Havertz so richtig

Verheerende DFB-Bilanz spricht Bände

Die jüngste Turnier-Bilanz der DFB-Elf , einst der Stolz vieler Fußball-Fans, ist verheerend: Raus in der Vorrunde bei der Russland-WM 2018! Raus im Achtelfinale der EM 2021! Raus in der Vorrunde bei der Katar-WM 2022!

In bislang 24 Flick-Spielen gab es sieben Unentschieden und fünf Pleiten. Nicht zu vergessen sind zudem die Blamagen aus der Vor-Flick-Zeit. Darunter ein 0:6 in Spanien und ein 1:2 gegen Nordmazedonien.

Was will Havertz also?