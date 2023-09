Nationalmannschaft: Japan als Neubeginn nach dem Desaster

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft war das Spiel gegen Japan der Anfang vom Ende. Neun Monate vor ihrer Heim-EM will die deutsche Nationalmannschaft sich beim nächsten Duell Schwung für einen neuen Aufbruch holen. „Wir haben ganz klar das Ziel zu gewinnen - vor allem mit dem Hintergrund der WM“, sagte Julian Brandt vor dem Länderspiel in Wolfsburg am Samstag (20.45 Uhr/RTL). Nur so könne das Land wieder zu Begeisterung an der DFB-Elf finden.