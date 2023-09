ProSieben Maxx zeigt weiter Spiele der U21-Auswahl

Die Spiele der deutschen U21-Fußball-Nationalmannschaft werden weiter von ProSieben Maxx übertragen. Das teilte der Sender aus München am Montag mit. Die kommenden Aufgaben der DFB-Auswahl in der Qualifikation zur EM-Endrunde 2025 in der Slowakei werden dort ebenso zu sehen sein wie Testspiele.