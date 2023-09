Sieg gegen die Ukraine: Erfolgreicher Neustart der U21

Der Neustart der deutschen U21-Nationalmannschaft nach der enttäuschenden Europameisterschaft ist geglückt. Das umformierte Team von Trainer Antonio Di Salvo bezwang die Ukraine in einem ersten Testspiel mit 2:0 (0:0) und legte einen verheißungsvollen Auftakt in die neue Periode hin. Schon am Dienstag (19.00 Uhr/ProSieben Maxx) startet im Kosovo die Qualifikation für die U21-Europameisterschaft 2025 in der Slowakei.