Beim öffentlichen Training: Das ruft Flick den Fans zu

Hansi Flick hat sich demonstrativ mit Rudi Völler an den Trainingsplatz gestellt und dann die öffentliche Einheit der Nationalmannschaft geleitet. Zumindest in der Nacht nach dem blamablen 1:4 (1:2) gegen Japan in Wolfsburg sind Konsequenzen für Flick ausgeblieben.

Der Bundestrainer denkt auch selbst weiter nicht an einen Rücktritt. Im Profi-Fußball sei zwar „vieles schwer vorherzusagen“, sagte Flick beim öffentlichen Training der Nationalmannschaft am Sonntagvormittag in Wolfsburg. Fans rief er bei der Autogrammstunde am Spielfeldrand zu: „Ja, ja, ich fighte weiter. Es geht weiter. Das ist so.“