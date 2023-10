Berhalter: "Fußball-Weltmacht" Deutschland ist EM-Topfavorit

US-Nationaltrainer Gregg Berhalter geht mit großer Vorfreude, aber auch mit riesigem Respekt in das Duell mit seiner früheren Wahlheimat Deutschland. "Für mich ist Deutschland Topfavorit auf den EM-Titel", sagte der frühere Profi von Energie Cottbus und 1860 München der Sport Bild.

Auch Verteidiger Antonio Rüdiger hat es dem ehemaligen Abwehrspieler angetan. "Er hat eine fantastische Wettkampf-Einstellung. (...) Es ist so schwierig, gegen ihn zu bestehen. Es ist purer Genuss, Antonio spielen zu sehen", schwärmte Berhalter.

Seine Aufregung vor dem Länderspiel gegen die DFB-Auswahl am Samstag (21.00 Uhr MESZ/RTL) in Hartford/Connecticut sei "riesig", meinte Berhalter (50): "Das Aufeinandertreffen ist sehr speziell für mich. In Deutschland habe ich mich immer zu Hause gefühlt. Es wird ein großartiges, hochklassiges Spiel gegen eine Weltmacht des Fußballs."