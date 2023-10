DFB-Team: Nagelsmann macht direkt Feuer! So lief die erste Einheit unter dem neuen Bundestrainer

Am Dienstagnachmittag, knapp 24 Stunden nach der Ankunft des DFB-Teams im US-Städtchen Foxborough nahe Boston, bat Julian Nagelsmann das DFB-Team zu seiner ersten Einheit als Bundestrainer.

Bei besten Bedingungen am Revolution Training Center unweit des Gilette Stadiums, der Heimspielstätte der New England Patriots, ließ der 36-Jährige am Nachmittag seine Stars knapp eineinhalb Stunden schwitzen.