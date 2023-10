Nach DFB-Rückkehr: Hummels voller Vorfreude - und heiß auf Leader-Rolle

Mats Hummels kasperte auf dem Acht-Stunden-Flug nach Boston mit seinem alten Kumpel Thomas Müller herum. Seite an Seite saßen die beiden Weltmeister von 2014, die zwischendurch schon aufs Abstellgleis geschoben worden waren.

DFB-Auswahl in den USA gelandet

DFB-Rückkehr! Was Hummels nun plant

Auf jeden Fall konnte Hummels vor dem Abflug am Frankfurter Flughafen noch schnell in die Drogerie huschen. Was er dort wollte? „Wahrscheinlich die Zahnbürste vergessen“, sagte Nagelsmann lachend.