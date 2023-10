Gündogan bleibt DFB-Kapitän - auch bei Neuers Rückkehr

Ilkay Gündogan bleibt Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft - unabhängig davon, ob sein Vorgänger Manuel Neuer ins Team zurückkehrt. Das bestätigte der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann am Montag in Philadelphia vor dem zweiten Spiel der US-Reise gegen Mexiko am Mittwoch (2.00 Uhr MESZ/ARD).