Hoeneß verrät: Manuel Neuer "hat im Moment andere Sorgen"

Neuer sieht in ter Stegen die aktuelle Nummer eins

Neuer war am vergangenen Samstag im Spiel gegen Darmstadt (8:0) nach seiner schweren Beinverletzung ins Tor der Münchner zurückgekehrt. Nach dem Spiel erklärte er, dass er „aktuell“ seinen langjährigen Schattenmann Marc-Andre ter Stegen „auf jeden Fall“ als die Nummer eins in der DFB-Auswahl sehe. „Er selbst ist froh, wieder dabei zu sein und wir haben viele wichtige Spiele in den nächsten Monaten, da ist die EM noch zu weit weg“, sagte Hoeneß.