Hummels: Führungsrolle "liegt in meinem Naturell"

Mats Hummels sieht sich bei seiner Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft sofort als einer der Chefs. "Ich glaube, das ist eine Art, die ich schon immer an den Tag lege und eine Rolle, die ich immer gerne einnehme, weil sie in meinem Naturell liegt", sagte der Profi von Borussia Dortmund am Rande der USA-Reise der DFB-Auswahl.