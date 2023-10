Kontakt zu Nagelsmann: Reus träumt von der Heim-EM

Marco Reus hat seinen Traum von einer Teilnahme an der Europameisterschaft im eigenen Land noch nicht aufgegeben. Die EM 2024 in der Bundesrepublik sei „auf jeden Fall noch ein Thema“, stellte der 34 Jahre alte Profi von Borussia Dortmund im Podcast „Viertelstunde Fussball“ klar.

Reus: „Guter Kontakt“ zu Nagelsmann

Zuletzt überzeugte Reus in den Reihen des BVB, wo sein Vertrag am Saisonende ausläuft. In fünf Bundesligapartien war er an vier Treffern der Schwarz-Gelben direkt beteiligt.