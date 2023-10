Nagelsmann: Heim-Premiere des neuen Bundestrainers steht fest

Julian Nagelsmann feiert seine Heim-Premiere als Bundestrainer im Berliner Olympiastadion gegen die Türkei. Die Begegnung findet am 18. November (20.45 Uhr) statt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mit.

Der Jahresabschluss der Nationalmannschaft erfolgt wie schon zuvor bekannt am 21. November in Wien gegen Österreich.

Nagelsmann wird seinen Einstand auf der am Montag beginnenden US-Reise des viermaligen Weltmeisters geben. Am 14. Oktober trifft die DFB-Auswahl in Hartford auf Gastgeber USA, vier Tage später geht es in Philadelphia gegen Mexiko. Seinen Kader gibt der Nachfolger von Hansi Flick am Freitag bekannt.