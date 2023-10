BVB-Diskussion? Nagelsmann reagiert: "Dann würden alle sagen, ich habe direkt gelogen"

Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann will auf der umstrittenen USA-Reise mit der deutschen Nationalmannschaft Rücksicht auf die Spieler von Borussia Dortmund nehmen.

„Das haben wir natürlich im Hinterkopf, das gehört zur Verantwortung dazu“, sagte Nagelsmann am Montag vor dem Flug von Frankfurt/Main nach Boston. Der BVB hat keine 40 Stunden nach der Rückkehr aus Amerika das Bundesliga-Freitagabendspiel gegen Werder Bremen.

Nagelsmann will nicht lügen

"Wenn alles gut läuft, werden wir versuchen, das zu berücksichtigen", kündigte Nagelsmann an, er schränkte aber ein: "Wenn ich jetzt sagen würde, es spielt kein Dortmunder im zweiten Spiel, dann haben wir aber sieben Verletzte und es müssen welche spielen: Dann würden alle sagen, ich habe in meiner ersten Presserunde direkt gelogen."

Nagelsmann werde mit BVB-Trainer Edin Terzic telefonieren, um abzusprechen, „was Sinn macht und was nicht“.

Zugleich beteuerte Völler dass das Spiel auch zuletzt noch hätte verlegen werden können: „Wir waren in den Gesprächen mit DAZN so weit, dass wir es auf Sonntag hätten terminieren können. Aber das wollte die Borussia nicht, weil sie am folgenden Mittwoch ein Champions-League-Spiel gegen Newcastle hat“, sagte er dem kicker.