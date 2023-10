Nationalmannschaft: „Das ist Käse!“ Nagelsmann bricht mit Fußball-Weisheit

„Im Fußball will man immer dieses ‚Elf Freunde müsst ihr sein‘ haben. In meinen Augen ist das Käse“, sagte der Bundestrainer vor seinem Debüt am Samstag in Hartford gegen die USA (ab 21 Uhr im LIVETICKER). „Du kriegst das auch nicht hin, das ist ja noch schwieriger als in einer Schulklasse, wo alle dasselbe Alter haben. Auch da hast du deine fünf, sechs Freunde und fünf, sechs mit denen du keinen Kakao in der Pause trinkst. So ist es im Fußball auch!“