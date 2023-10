Nationalmannschaft: Musiala und Wirtz bald vereint?

Zwei Zauberfüße für Deutschland? Jamal Musiala hätte nichts dagegen, in der Nationalmannschaft häufiger mit Florian Wirtz zusammenzuspielen. „Ich und Flo haben eine ganz gute Beziehung, wir sind gute Freunde“, sagte der Profi von Bayern München vor dem Duell mit den USA am Samstag (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) in Hartford/Connecticut über den Leverkusener.