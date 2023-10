Nationalmannschaft: Wem Nagelsmann blind vertraut! Die besondere Beziehung zu Co-Trainer Glück

Das ist auch während ihrer ersten gemeinsamen Dienstreise für den DFB in den USA zu erkennen. Bei den ersten Trainingseinheiten in der unweit von Boston gelegenen Kleinstadt Foxborough sind Nagelsmann und Glück immer wieder angeregt unterhaltend zu sehen – mal direkt auf dem Platz, mal etwas außerhalb auf einer Bank. Sie denken Fußball ähnlich - Nagelsmanns Bruder im Geiste quasi.

Glück und Nagelsmann: Ein eingespieltes Team

„Kinder der Berge!“ Bundestrainer schätzt Kollegen

Der 37-Jährige wuchs in Ohlstadt in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen auf, der ein knappes Jahr jüngere Nagelsmann kommt aus dem von dort 70 Kilometer entfernten Landsberg am Lech. Jetzt werden die beiden „Bergkinder“ alles daran setzen, das DFB-Team wieder an die Spitze zu bringen!