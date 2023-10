EM-Quali heute LIVE: Spanien & Türkei im TV, Stream & Ticker

Die Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland geht langsam in die heiße Phase. Am siebten Spieltag kommt es zu einigen spannenden Duellen, die darüber mit entscheiden können, ob sich die Nationen für das Turnier im kommenden Sommer qualifizieren können.

EM-Quali heute LIVE im TV, Livestream & Liveticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Am Donnerstag startet der siebte Spieltag mit Top-Spielen in den Gruppen A, D und E. In allen drei Gruppen treffen jeweils die beiden Erstplatzierten direkt aufeinander. Die Sieger der Spiele können einen gewaltigen Schritt auf dem Weg zur EM machen, die beiden Erstplatzierten qualifizieren sich direkt.

Der zweifache Europameister Spanien steht in Gruppe A im Spiel gegen Schottland ein wenig unter Druck, während Schottland mit einem Auswärtssieg die EM-Tickets schon buchen kann. Nach fünf Spielen stehen die Schotten mit fünf Siegen und 15 Punkten an der Tabellenspitze. Das Hinspiel konnte Schottland mit 2:0 für sich entscheiden.

Wegen eben jener Niederlage liegt Spanien mit drei Siegen aus vier Spielen und neun Punkten nur auf Rang zwei. Bei einer Niederlage gegen Schottland könnte Norwegen, die auf Zypern spielen, profitieren und an Spanien vorbeiziehen. Die Norweger haben aktuell sieben Punkte aus fünf Spielen auf dem Konto.

Türkei will nach Kuntz-Entlassung zurück in Erfolgsspur

In Gruppe D ist die Ausgangslage noch spannender als in Gruppe A. Vor dem Spieltag am Donnerstag liegt Kroatien mit zehn Punkten aus vier Spielen punktgleich mit der Türkei an der Tabellenspitze.

Die Türken haben allerdings schon fünf Spiele absolviert und stehen nach dem enttäuschenden 1:1-Unentschieden gegen Armenien gehörig unter Druck, Wegen anhaltend schlechter Leistungen trennte sich die Türkei nach einer darauffolgenden 2:4-Tespielniederlage gegen Japan vom Nationaltrainer Stefan Kuntz.

Geht nun auch das Spiel in Kroatien verloren, könnte Armenien mit einem vermeintlichen Pflichterfolg in Lettland mit der Türkei gleichziehen. Die Armenier stehen nach fünf Spielen, ebenso wie die am siebten Spieltag spielfreien Waliser bei sieben Punkten. Die Gruppe ist also noch völlig offen.

Macht Albanien nächsten Schritt in Richtung EM?

Ähnlich eng geht es auch in Gruppe E zu, wo die eigentlich favorisierten Polen nach drei Niederlagen aus fünf Spielen aktuell nur auf dem vorletzten Platz stehen und um die EM-Teilnahme bangen.

Auf den Färöer-Inseln muss für das Team um Superstar Robert Lewandowski ein Sieg her, damit Polen überhaupt noch Chancen auf die EM hat. Denn vor den Polen liegen mit Moldawien (acht Punkte), Tschechien (acht Punkte) und Albanien (10 Punkte) gleich drei Mannschaften.