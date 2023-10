Wegen Wagner-Beförderung: BVB-Coach hilft beim DFB aus

Aktuell steht Hannes Wolf als Coach der deutschen U20-Nationalmannschaft ohne Co-Trainer da. Grund dafür ist, dass der ehemalige Profi Sandro Wagner, der vorher Wolfs Co. war, befördert wurde. Für die Spiele gegen Portugal und Tschechien bekommt der ehemalige Trainer des VfB Stuttgart nun einen Assistenten von Borussia Dortmund .

Die beiden Trainer kennen sich bereits aus Dortmund. Als Lehmann 2013 zur U13 stieß, war Wolf seiner Zeit U17-Trainer bei den Borussen. BVB-Nachwuchschef Lars Ricken legt dar, dass man Lehmann aus Freundschaft zu Wolf „abgeben“ würde und es gut hineinpasst, da der Spielbetrieb in dem Zeitraum der beiden Länderspiele ohnehin ruht.

Ricken befürwortet Lehmann-Ausflug

„Für Marco ist es eine Wertschätzung seiner Arbeit, die er beim BVB leistet. Zum anderen ist es eine Fortbildungsmaßnahme und für ihn sicherlich schön, eine Mannschaft auf diesem Niveau und in dieser Altersklasse begleiten zu können“, führte Ricken an.

Auf alte Bekannte trifft Lehmann unter den Spielern ebenfalls. Hendry Blank holte er selbst nach Dortmund, Casper Jander und Nnamdi Collins hat er trainiert und auch Tom Rothe ist ihm vom BVB bekannt. Am Montag kam Lehmann erstmals mit dem Team zusammen. Sein erstes Spiel folgt am Freitag in Portugal.