95er-Jahrgang ohne Titel: "Das nagt an mir sehr"

Der einst "Goldene Generation" genannte Jahrgang 1995 will mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft endlich den großen Wurf schaffen. "In der A-Nationalmannschaft haben wir die Erfolge der Jugend noch nicht so umsetzen können", sagte Leon Goretzka am Mittwoch am Frankfurter DFB-Campus: "Das nagt an mir persönlich sehr. Umso größer ist die Motivation, das im kommenden Turnier zu korrigieren."