DFB-Team: Christoph Daum spricht im SPORT1-Interview über das Duell Deutschland-Türkei

Christoph Daum ist eine echte Trainerlegende - in Deutschland und in der Türkei. Er wurde mit dem VfB Stuttgart 1992 Deutscher Meister und 1995 mit Besiktas Istanbul sowie 2004 und 2005 mit Fenerbahce Istanbul türkischer Meister.

Der 70-Jährige, der aktuell an Krebs erkrankt ist, wird am Samstagabend im Berliner Olympiastadion mitfiebern, wenn die deutsche Nationalmannschaft gegen die Türkei antritt (Deutschland - Türkei, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) . Im exklusiven SPORT1 -Interview spricht er über das Duell.

„Wird ein absoluter Härtetest für Deutschland“

Christoph Daum: Das wird ein absoluter Härtetest für die deutsche Nationalmannschaft und wird sicher den Charakter eines Auswärtsspiels haben. Nur wenn die deutschen Nationalspieler bereit sind, an ihre Leistungsgrenze zu gehen, werden sie als Sieger den Platz verlassen.

Daum: Nach der Qualifikation für die EM 2024 strotzt die Türkei vor Selbstvertrauen und kann auch bei der Europameisterschaft für Überraschungen sorgen. Vom Potenzial her und auf dem Papier haben die deutschen Spieler Vorteile, aber, wie schon Otto Rehhagel sagte: die Wahrheit liegt auf dem Platz.

Daum: Für die Türkei ist dies immer ein besonderes Spiel und auch Freundschaftsspiele fließen in das FIFA-Ranking mit ein.

Türkei ist „eine Bereicherung für jedes Turnier“

SPORT1: Die türkische Mannschaft hat sich schon in ihrem vorletzten Spiel der Gruppe D für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland qualifiziert und den WM-Dritten 2022 sowie WM-Zweiten 2018, Kroatien, hinter sich gelassen. Wie ist die aktuelle türkische Nationalmannschaft einzuordnen?

Daum: Die türkische Nationalmannschaft ist eine Bereicherung für jedes Turnier, die türkischen Fans werden ihre Spieler zu Höchstleistungen treiben und für eine außergewöhnliche Stimmung in den Stadien sorgen. Es ist eine erfahrene Mannschaft mit vielen Spielern, die im Ausland spielen und einigen jüngeren Profis, wie zum Beispiel Salih Özcan ( aktuell Borussia Dortmund, d. Red. ) oder Yunus Akgün ( Leicester City, d. Red. ), die in der Lage sind, mit Einzelaktionen den Unterschied auszumachen.

„Nagelsmann einer der besten deutschen Trainer“

Daum: Riesenkompliment an Rudi Völler und den DFB, denen es gelungen ist, Julian Nagelsmann zu verpflichten, der für mich zu den besten deutschen Trainern zählt. Das Team ist auf einem guten Weg, ein Stimmungsumschwung ist erkennbar, man kann wieder den Eindruck gewinnen, dass eine verschworene Gemeinschaft auf dem Platz steht.

Daum: Hieran wird für mich deutlich erkennbar, dass in der Nationalmannschaft wieder das Leistungsprinzip zählt.

Daum glaubt an Naglesmann/Wagner Duo!

SPORT1: Stefan Kuntz war von 2021 bis 2023 Nationaltrainer der Türkei . Seine Bilanz: zwölf Siege, drei Remis, fünf Niederlagen. Nach der 2:4-Pleite gegen Japan sowie dem 1:1-Unentschieden in der EM-Qualifikation gegen Armenien wurde er entlassen, obwohl die Chance auf die EM noch bestand. Wie haben Sie das wahrgenommen?

Daum: Stefan hat in der Türkei gute Arbeit abgeliefert, insofern kam die Entlassung für viele überraschend. Ich bin mir sicher, dass er in absehbarer Zeit wieder sehr attraktive Angebote erhalten wird, da ja auch seine Arbeit vorher in Deutschland außerordentlich erfolgreich war.