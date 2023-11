DFB-Team: Hamann kritisiert auch Bundestrainer Nagelsmann und hält Gündogan für falschen Kapitän

DFB: Hamann sieht Gündogan nicht zwingend in der Startelf

Konkret geht es dem TV-Experten dabei um die Position, in denen Gündogan seine Stärken am besten ausspielen könne: „Ich sehe ihn nicht auf der Doppelsechs, er muss weiter vorne spielen, aber dort haben wir Musiala und Wirtz, die ich in der Mannschaft haben möchte. Sané und Gnabry müssen auch spielen mit ihrer Schnelligkeit und Klasse. Also kann es nun passieren, dass ein paar von ihnen auf die Bank müssen.“