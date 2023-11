DFB-Team: Verliert Deutschland jetzt das nächste Mega-Talent?

Droht dem DFB nach Kenan Yildiz ein weiteres Top-Talent an den türkischen Fußballverband zu verlieren?

Nach SPORT1-Informationen wollen die Türken Can Uzun, Shootingstar des 1. FC Nürnberg, im kommenden März in ihre A-Nationalmannschaft einladen. Uzun stammt wie Yildiz aus Regensburg, beide sind seit Kindheitstagen eng miteinander befreundet. Das FCN-Juwel gratulierte seinem „Bro“ sogar per Instagram zu dessen Traumtor beim 3:2-Sieg der Türken im Berliner Olympiastadion.