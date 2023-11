DFB-Team: War die Entscheidung gegen ihn ein historischer Fehler?

Es wäre vieles anders gelaufen, wenn Ralf Rangnick den Anruf bekommen hätte, um den er am 10. März 2021 offensiv gebeten hatte.

Deutscher Bundestrainer? Das sei natürlich „eine Stelle, die niemanden in Deutschland kaltlässt“, sagte er damals bei Sky . Er für seinen Teil sei „frei“, könne sich „grundsätzlich alles vorstellen“, natürlich auch den Job beim DFB: „Ich würde abheben und mir das anhören.“

Rangnick wurde stattdessen Bundestrainer des Nachbarlands Österreich - und formte dort ein schlagkräftiges Team, das am Mittwoch auch Löws Nach-Nachfolger Julian Nagelsmann in die Sinnkrise stürzte.

Nächster DFB-Hinweis an Adeyemi

DFB ließ Option Ralf Rangnick unbesehen liegen

Die Wahl fiel bekanntlich auf Hansi Flick - was aus damaliger Perspektive wenige Insider verwunderte: Löws ehemaliger Assistent, der mit dem FC Bayern weniger als ein Jahr zuvor das Triple gewonnen hatte, versprach einen geschmeidigen Übergang in eine neue Erfolgs-Ära.

Rangnick dagegen? Versprach eher Unruhe in die DFB-Zentrale in Frankfurt zu bringen.

War Rangnick den Verantwortlichen zu unbequem?

Beim DFB – so ahnten Eingeweihte schon damals – würde ein Bundestrainer Rangnick mit seinem weitreichenden Gestaltungsanspruch und seiner fordernden Art eher Ängste als Begeisterung auslösen.

Umgekehrt galt das offensichtlich nicht im gleichen Maße: Rangnick bekam die kalte Schulter gezeigt. Rangnick landete stattdessen ein Jahr später beim ÖFB. Und anders als die Personalie Flick für den DFB entwickelte sich die Entscheidung für Rangnick in Österreich zur Erfolgsgeschichte.

Österreich spielt erfolgreichen Rangnick-Fußball

Rangnick - durch seine Zeit bei Red Bull mit der Firmenfiliale Salzburg schon wohlvertraut mit dem Fußball in der Alpenrepublik - führte David Alaba und Co. nicht nur zur erfolgreichen EM-Qualifikation.

Der „Fußball-Professor“ schürte auch Fan-Euphorie und stärkte die Identität des ÖFB-Teams, indem er ihr den typischen, offensiven Rangnick-Fußball mit hohem Pressing verordnete. Dass viele seiner Schützlinge in Salzburg von dieser Spielidee geprägt worden sind, war nicht zu seinem Schaden.

Wie gut Rangnick und Österreich zusammenpassen, bekam der einst sowohl in Hoffenheim als auch in Leipzig unter ihm arbeitende Nagelsmann am Mittwoch schmerzhaft zu spüren.