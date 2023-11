Entwarnung: Goretzka und Hummels reisen zur DFB-Auswahl

Goretzka, der sich beim Bundesligaspiel in Mainz am 21. Oktober einen Mittelhandbruch zugezogen hatte, war am Samstag beim 4:2 des FC Bayern gegen den 1. FC Heidenheim wegen muskulärer Probleme nicht im Kader. Hummels musste am Samstag beim 1:2 von Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart in der 28. Minute wegen Rückenbeschwerden ausgewechselt werden.