Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug hat keine Angst vor dem Altern. "Ich bekleide eine Position, auf der man im Alter häufig besser wird", sagte der 30 Jahre alte Mittelstürmer von Borussia Dortmund und lieferte die Begründung gleich mit: "Man gewinnt an Erfahrung dazu und wird noch sicherer."

Füllkrug hat erst vor einem Jahr sein Debüt in der Nationalmannschaft gegeben. Seitdem gelangen ihm in elf Länderspielen neun Tore. Dabei waren Stoßstürmer einige Zeit lang überhaupt nicht mehr gefragt. "Es war Mode", so Füllkrug, "mit der falschen Neun zu spielen."