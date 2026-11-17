Stefan Effenberg analysiert den deutlichen Sieg der deutschen Mannschaft gegen die Niederlande. Der Ex-Nationalspieler warnt ausdrücklich vor überzogenen Erwartungen.

Nach dem fulminanten 5:0-Sieg der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League gegen die Niederlande hat Stefan Effenberg auf die Euphorie-Bremse getreten. Er warne „eindringlich davor, dass die Erwartungen jetzt zu voreilig wieder in die Höhe schnellen“, schrieb der SPORT1-Experte in seiner Kolumne für t-online.

Grundsätzlich scheine das DFB-Team „aktuell auf einem guten Weg zu sein, der uns alle zuversichtlich stimmen kann“, fuhr Effenberg fort. „Aber: Sollte die deutsche Mannschaft im März im Viertelfinale der Nations League an einem hochkarätigen Gegner wie Weltmeister Spanien scheitern – dann darf es nicht sein, dass öffentlich sofort wieder draufgehauen wird.“

Stefan Effenberg warnt vor überzogenen Erwartungen nach der DFB-Gala Stefan Effenberg warnt vor überzogenen Erwartungen nach der DFB-Gala © IMAGO/HMB-Media

Der ehemalige Nationalspieler fordert deshalb: „Dieser Mannschaft, diesem Bundestrainer muss Zeit gegeben werden, wie Klopp auch selbst immer wieder betont.“

Effenberg: Deutscher Kantersieg macht „Lust auf mehr“

Zwar seien auch beim 5:0 gegen Oranje „Wackler“ dabeigewesen, erklärte Effenberg und erinnerte an die Chancen von Donyell Malen und Crysencio Summerville in den Anfangsminuten. „Danach aber übernahm die DFB-Elf mehr und mehr die absolute Kontrolle und behielt diese auch bis zum Schluss“, lobte er.

So habe das Spiel insgesamt „Lust auf mehr gemacht, mit Spielfreude, Einsatz und am Ende auch noch dem richtigen Ergebnis. Was für ein Unterschied zu den überwiegenden Auftritten der letzten Jahre“, bilanzierte Effenberg.

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