Füllkrug stellt klar: Keine Kritik an Terzic

Nationalspieler Niclas Füllkrug hat klargestellt, dass seine Aussagen nach der Niederlage mit Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart (1:2) keine Kritik an Trainer Edin Terzic waren. "Es steht mir nicht zu, den Trainer zu kritisieren", sagte Füllkrug am Dienstag in Frankfurt/Main, wo er sich mit der Fußball-Nationalmannschaft auf die Länderspiele gegen die Türkei in Berlin (Samstag, 20.45 Uhr/RTL) und drei Tage später in Wien gegen Österreich vorbereitet.