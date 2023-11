Gnabry selbstkritisch: „Ich hänge der Effizienz hinterher“

Serge Gnabry blickt selbstkritisch auf seine jüngste Entwicklung. „2019/20 war mein bestes Jahr. Ich hänge der Effizienz dieser Saison ein bisschen hinterher“, sagte der Nationalspieler von Bayern München am Frankfurter Campus des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Nach 14 Bundesliga-Toren in der Vorsaison sei er während der laufenden Spielzeit "noch nicht in den Flow gekommen, richtig zu performen", sagte Gnabry. Vor allem verletzungsbedingt: Der 28-Jährige hatte im Pokalspiel bei Preußen Münster im September einen Unterarmbruch erlitten. Somit stehen für den Außenstürmer erst vier Ligaspiele (kein Tor) in der Statistik.