Hummels würdigt Tah: „Fantastischer Spieler“

Mats Hummels spart selbst bei direkten Konkurrenten um einen Platz in der Nationalmannschaft nicht mit Lob - im Gegenteil.

Als der Innenverteidiger von Borussia Dortmund vor dem Fußball-Länderspiel in Österreich am Dienstag (ab 20,45 Uhr im LIVETICKER) auf Jonathan Tah angesprochen wurde, setzte er im Ernst-Happel-Stadion zu einer regelrechten Eloge an.