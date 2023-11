Klartext nach Debakel: „Schlechter kann es nicht werden"

Es sollte ein Mutmacher für die Heim-EM 2024 werden - am Ende durfte die deutsche Nationalmannschaft froh sein, im Testspiel gegen Österreich mit dem 0:2 noch einigermaßen glimpflich davongekommen zu sein.

Immerhin suchten die Protagonisten nach Spielschluss nicht nach Ausreden, sondern gingen mit sich und ihrer Leistung teils hart ins Gericht. SPORT1 fasst die Stimmen vom ZDF und aus der Mixed Zone zusammen.

Julian Nagelsmann:

„Wir haben viel Arbeit vor uns. Es geht viel um Akzeptanz der Situation: Nicht in eine Opferrolle verfallen und sagen, wir kriegen es nicht hin und werden eine schlechte EM spielen. Wir müssen akzeptieren, dass wir sehr viel Arbeit vor uns haben und akzeptieren, dass jeder Schritte mehr gehen muss, als wir es jetzt gemacht haben. Wir müssen akzeptieren, dass es unfassbar viel Arbeit ist, auf allen Positionen. Wir Trainer und die Spieler müssen akzeptieren: Es wird hier nichts leicht von der Hand gehen! Es ist extrem viel Arbeit.

Wir wissen, dass es Dinge gibt, wo wir ansetzen können und müssen. Das weiß auch die Mannschaft. Nur wir müssen akzeptieren, dass das nur über extrem harte Arbeit geht. Auch über „deutsche Tugenden“. Das ist Fakt. Wir können nicht in Schönheit sterben in den Spielen.

Wir werden auch im Sommer keine Verteidigungsmonster werden. Das sind wir nicht. Wenn man die Mannschaft sieht, Spieler und Talent, das zur Verfügung steht: Das ist eine Mannschaft, die eine große Gabe hat, Fußball zu spielen. Wenn wir aber dann im Spielvortrag fast alles aus dem Stand spielen, gar nicht andribbeln, alleine bei unseren Abstößen Baumgartner alleine immer zwei Spieler verteidigen kann… Insgesamt müssen wir, um die Qualität auf den Platz zu bringen, viel mehr Dynamik entwickeln im eigenen Ballbesitz.

Es liegt nicht daran, dass die Mannschaft es nicht weiß oder nicht will. Blockade ist das falsche Wort, aber sie ist nicht befreit. Wenn man sie auf dem Trainingsplatz wahrnimmt, ist das eine unglaublich geschlossene Gruppe, nur der Transfer auf den Platz funktioniert einfach nicht. Wir gehen über die Linie, der Schiri pfeift und dann ist es schon eher das Gefühl: Wir sind ein paar Einzelkämpfer und nicht diese Einheit, die wir außerhalb des Platzes sind.

Das fehlt nur im Spiel. Wir strotzen nicht vor Selbstvertrauen, das ist einfach Fakt. Die Gemeinsamkeit außerhalb des Platzes ist aber außergewöhnlich. Wenn es aufs Feld geht, müsste das eigentlich noch mehr werden, bestärkt werden… Wenn man durchs Hotel geht, sechs Stunden vor dem Spiel, wo die Jungs eigentlich nochmal schlafen könnten, sitzen sie zusammen und sprechen darüber, was jetzt gleich passiert. Das sind superviele gute Zeichen – nur der Transfer aufs Feld, den kriegen wir noch nicht perfekt hin, oder nicht gut hin.“

Ilkay Gündogan:

... über das was schief gelaufen ist: „Die Rote Karte von Leroy fasst alles ein bisschen zusammen. Den Frust, die Enttäuschung, über sich selbst auch, muss man sich ehrlich eingestehen. Am Ende haben wir es den Österreichern viel zu einfach gemacht, Torchancen zu kreieren, die Tore zu machen. Selbst waren wir einfach nicht gut genug.“

... über das, was grundlegend nicht stimmt: „Man muss ehrlich gestehen, es ist nicht nur die Defensive, es geht schon vorne los. So wie wir anlaufen und vorne pressen, so wie wir uns verhalten, so zieht sich das durch die Ketten. Anstatt uns mit positiver Energie anzustecken, emotional auch zu verteidigen, machen wir gerade das Gegenteil. Wir kommen immer zu spät, verlieren die 50:50-Bälle und geben so den Österreichern genau das Spiel, das sie wollen. Nämlich durch deren Gegenpressing uns auszukontern und Chancen zu kreieren. So wirst du nicht erfolgreich.“

... auf die Frage, wie groß die EM-Zweifel sind: „Schlechter kann es nicht werden. Das ist vielleicht der einzig positive Aspekt gerade. Nichtsdestotrotz hat alles, was wir auf dem Platz machen, seine Gründe. Ich glaube, der Trainer kennt die Gründe sehr gut und jetzt ist es natürlich bitter, dass wir vier Monate mit den negativen Ergebnissen leben müssen. Wir müssen auf uns selbst schauen. Jeder einzelne muss sich klar werden, was er machen kann, um optimal vorbereitet zu sein und optimal Leistung zu bringen. Das ist das, was zählt. Wenn wir das irgendwie schaffen bis März über den Verein, dann kann es im März auch wieder besser werden. Einen anderen Weg gibt es auch nicht.“

Mats Hummels:

... über die Niederlage: „Sie ist verdient, Österreich war die besser Mannschaft. Sie sind sehr aggressiv gewesen von Anfang an, haben uns den Schneid abgekauft. Wir haben eigentlich emotional und kämpferisch erst nach der Roten Karte angefangen, dagegen zu halten. Davor sind wir nicht zu unserem Spiel gekommen, wir haben viele Lehren, die wir daraus ziehen können.“

... darüber, ob nicht noch mehr als über die Abwehr zu reden ist: „Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube, alle die Fußball verstehen, wissen, dass Defensive nicht Abwehr ist und Offensive nicht Sturm, sondern alles immer zusammenarbeitet. Da haben wir uns als komplette Mannschaft an die eigene Nase zu packen, dass wir einfach wissen, dass es so nicht reicht gegen die Topnationen. So kann man nicht bestehen auf höchstem Niveau.“

... ob Julian Nagelsmann inhaltlich und taktisch in zu kurzer Zeit zu viel fordert: „Auf keinen Fall, es dauert nur ein bisschen die Sachen umzusetzen. Wir haben bis zur EM noch einen Lehrgang, dann hat man vor dem Turnier noch mehr Zeit das einzustudieren. Ich glaube, dass man da noch ganz große Schritte gehen kann. Natürlich ist das Ergebnis heute und gegen die Türkei nicht gut. Aber ich glaube, das, was man sieht, was uns noch fehlt, wo man noch eine oder zwei Schippen drauf legen müssen, wissen wir jetzt sehr eindeutig. Wenn wir die Zeit noch nutzen, kann das ein sehr gutes Turnier für uns werden. Aber Stand jetzt wäre es das nicht.“

Benjamin Henrichs:

„Ich bin extrem sauer und frustriert. Wir haben in beiden Spielen nicht performt., schlecht gespielt. Das ist nicht unser Anspruch. Haben viel Arbeit vor uns, müssen Ergebnisse einfahren.

Wir haben viel vermissen lassen und brutal viel Arbeit vor uns. Wir waren nicht gut und effektiv. Das war einfach schlecht. Wir müssen uns selbst hinterfragen. Wir bringen die Leistung und das ist einfach nicht gut genug.

Per Mertesacker:

... über Nagelmanns Aussage, dass Deutschland keine Verteidigungsmonster mehr werde: „Nur Flucht im Angriff wird uns nicht helfen. Wir brauchen gewisse Prinzipien und Stabilität von hinten raus und die sehe ich im Moment nicht. Die müssen erarbeitet werden. Er hat von viel Arbeit gesprochen. Ein Fokus sollte wirklich daran liegen, dass wir besonders von Offensive auf Defensive in diesem Umschaltverhalten uns einiges überlegen müssen. Wir müssen viel besser zusammen verteidigen. Da muss ein Fokus drauf liegen und das müssen wir uns hart erarbeiten und ich hoffe, dass das ein Ansatzpunkt sein wird. Ansonsten, sich nur in der Offensive zu flüchten und 7-8 Offensivspieler auf den Platz zu bringen, wird uns nicht helfen. Wir brauchen eine Balance, dass wir mindestens mal 5-6 Defensivspieler, die sich mehr Gedanken über die Defensive machen, auf dem Platz haben“

Ralf Rangnick (Österreich-Coach):

... über Österreichs Leistung: „von der ersten Minute an vor allem bei Ballbesitz Deutschland haben wir es richtig gut gemacht, wenig bis nichts zugelassen. Insgesamt eine richtig gute Leistung“

... über Deutschland: „Im Moment kriegen sie zu viele Tore. Zu Null hat man schon länger nicht mehr gespielt. Aber alles andere ist Julians Sache. Ich verfolge jetzt eher die Interessen und Spielweisen unserer Mannschaft. Wenn du in jedem Spiel zwei oder drei Tore kassierst, ist es schwer zu gewinnen“

Michael Gregoritsch (Österreich):

.. über den Sieg gegen Deutschland: „das ist extrem schön, extrem süß. Wir haben ein volles Haus, für das wir im Vorfeld das ganze Jahr gesorgt haben, das ist so in der Art und Weise ein perfekter Jahresabschluss für uns.

... über die deutsche Leistung: „Es ist nicht einfach, wenn du immer nur Testspiele hast. Es ist einfach etwas anderes, als wenn du über Pflichtspiele gehst.“

... darüber, dass Österreich immer einen Gedanken voraus war: „Es war unser Ziel, dass wir viele zweite Bälle bekommen, die haben wir gekriegt. Wir haben viele Torchancen herausgespielt und die entscheidenden Zweikämpfe gewonnen, deswegen war der Sieg verdient.“