Klose rechnet mit DFB-Stars ab: "Wir waren nicht besser, aber wir haben dazwischengehauen"

Miroslav Klose fehlen in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft die Führungsspieler. „Ich habe 13 Jahre in der Nationalelf gespielt, und wir hatten immer einen Kern an Jungs, die die Dinge mehr oder weniger selbst bestimmt haben – im Training, in den Spielen, in der Kabine. Jetzt hast du viele, vielleicht zu viele, die diese Aufgaben nicht übernehmen wollen“, sagte der WM-Rekordtorschütze im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.