Kurioser Mannschaftsabend! DFB-Spieler in Restaurant vergessen

Am Samstagabend muss die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Länderspiel gegen die Türkei in Berlin ran (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Zuvor hat sich die DFB-Auswahl in Frankfurt mit einem Teamabend eingestimmt. Am Donnerstagabend hatte sich die Mannschaft – ohne Bundestrainer Julian Nagelsmann – mit dem Teambus zum italienischen Steakhouse Vaivai aufgemacht.