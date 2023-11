Nagelsmann voller Vorfreude auf Wiedersehen mit Rangnick

Julian Nagelsmann geht voller Vorfreude in das Duell mit seinem einstigen Förderer Ralf Rangnick. „Ich habe ihm viel zu verdanken“, sagte der Bundestrainer über den Nationalcoach von Österreich vor dem „Derby“ in Wien ( ab 20,45 Uhr im LIVETICKER ).

Er habe mit Rangnick in seiner Karriere schon "extrem viele Berührungspunkte gehabt, in Hoffenheim, in Leipzig", führte Nagelsmann aus, "er hat viel dafür gekämpft, dass ich nach Leipzig komme. Ich habe versucht, seinen Weg dort weiterzugehen - ich glaube, er war ganz zufrieden."