Neuer sieht sich schon im EM-Finale

Manuel Neuer sieht sich in seinen Träumen schon im EM-Endspiel 2024. „Ich möchte in diesem Stadion hinter mir spielen, weil dort das Finale stattfindet“, sagte die langjährige Nummer 1 am Mittwoch bei der Präsentation des EM-Balls „Fußballliebe“ in Berlin. Im dortigen Olympiastadion wird am 14. Juli um die europäische Fußballkrone gespielt.