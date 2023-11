RTL: 6,86 Millionen sehen 2:3 der Nagelsmann-Elf

Der Kölner Sender RTL verzeichnete am Samstagabend bei der 2:3-Niederlage der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Berlin gegen die Türkei im Schnitt 6,86 Millionen Fans. In der Spitze schauten 7,90 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 24,8 Prozent (1. Hälfte) sowie 30,9 Prozent (2. Hälfte).