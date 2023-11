Säuerlicher Nagelsmann verteidigt Havertz

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat erneut seine ungewöhnliche Aufstellung für das Türkei-Spiel verteidigt und seinen linken Schienenspieler Kai Havertz explizit in Schutz genommen. „Das war kein großes Experiment“, sagte Nagelsmann leicht angesäuert vor dem Duell mit Österreich in Wien am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF), „wir haben gespielt wie in den USA in beiden Spielen, wo noch gelobt wurde.“