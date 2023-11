Shootingstar Reitz vor U21-Debüt: "Der nächste Traum"

Shootingstar Rocco Reitz von Borussia Mönchengladbach hofft nur wenige Tage nach seinem ersten Bundesliga-Tor auf den nächsten Meilenstein seiner Karriere. Bei einem Einsatz für die deutsche U21 wäre "der nächste Punkt auf der Liste der Träume abgehakt", sagte der Mittelfeldspieler am Dienstag: "Den Adler auf der Brust tragen zu können - das ist das Schönste, was es gibt."

Der aus der eigenen Jugend stammende Reitz hat sich in dieser Saison in die Gladbacher Stammelf gespielt, beim 4:0 gegen den VfL Wolfsburg gelang ihm am vergangenen Freitag sein erster Treffer. "Rocco hat in Gladbach sehr gute Leistung gebracht. Er will immer den Ball haben und kennt keine Angst, in engen Situationen angespielt zu werden", sagte auch DFB-Trainer Antonio Di Salvo.