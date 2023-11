Türkei ohne Calhanoglu und Ünder

Die türkische Fußball-Nationalmannschaft muss im Länderspiel am Samstag (20.45 Uhr) gegen Deutschland auf zwei ihrer Schlüsselspieler verzichten. Kapitän Hakan Calhanoglu und Rechtsaußen Cengiz Ünder reisten am Donnerstag nicht mit der Auswahl von Trainer Vincenzo Montella an den Spielort Berlin.