U17-WM: Dieses deutsche Talent ist ein echter Geheimtipp

Ist die U17-Weltmeisterschaft in Indonesien das Sprungbrett nach ganz oben für die deutschen Talente? Im ersten Spiel konnte der DFB-Nachwuchs sofort glänzen und Mexiko hochverdient mit 3:1 besiegen .

Darvich begeistert bei U17-WM

Ein Beobachter der deutschen Juwelen ist Matthias Strohmaier. Der frühere Spieler des FC Bayern München und ehemalige U-Nationalspieler ist Gründer der in München ansässigen Fußballschule Skillers.Academy . Seit dem vergangenen Sommer ist er im Besitz der A-Lizenz. Der 29-Jährige begleitet die Partien als Co-Kommentator für Sky.

Vor dem Duell gegen Neuseeland am Mittwoch ( ab 13 Uhr MEZ im LIVETICKER ) sprach Strohmaier mit SPORT1 über die herausragenden Offensivkräfte, die Trainer Christian Wück zur Verfügung stehen.

Der vom SC Freiburg zum FC Barcelona gewechselte Darvich „ging schon im ersten Spiel voran“. Tor und Vorlage standen am Ende gegen Mexiko auf dessen Konto. Strohmaier schwärmte: „Darvich ist ein technisch extrem versierter Spieler. Er spielt beim DFB auf der Zehn. Darvich ist die Schaltzentrale, der kreative Posten.“

Experte: „Darvich wird sicherlich im bezahlten Fußball landen“

Der kreative Kopf stehe aber nicht nur für ausgeprägte Technik und Ballbesitzfußball: „Er ist in den entscheidenden Situationen da und will mit Effektivität glänzen. Darvich spielt nicht nur die letzten oder vorletzten Pässe, sondern er sucht auch den Weg zum Tor.“ Strohmaier prognostizierte: „Darvich ist ein megaspannender Spieler. Er wird sicherlich im bezahlten Fußball landen.“

„Aber“, so Strohmaier, „durch Moerstedt hat die Mannschaft eine Option, bei einem Angriffspressing die gegnerische Abwehrlinie zu überspielen.“ Moerstedt, der in der Jugendabteilung der TSG Hoffenheim aufläuft, sei „der Neuner, der oftmals in Deutschland vermisst wurde“. Er könne die Bälle festmachen und als Wandspieler agieren – es sind Eigenschaften, die oftmals auf dem Markt gesucht werden.