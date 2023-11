U21-EM-Quali: Deutschland - Estland LIVE im TV, Stream und Ticker

Die deutsche U21 geht mit der Hoffnung auf zwei Siege in ihre letzten EM-Qualifikationsspiele des Jahres. Vor allem das Topspiel gegen Polen am Dienstag wirft seine Schatten voraus, zuvor wartet am Freitag (ab 18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) in Paderborn aber der vermeintliche Underdog Estland. „Wir wollen beide Spiele gewinnen“, sagte DFB-Trainer Antonio Di Salvo.