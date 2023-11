U21 hat im Topspiel eine Rechnung offen

Das Beste kommt zum Schluss: Für die deutsche U21-Nationalmannschaft endet das Länderspieljahr am Dienstag mit dem Gipfeltreffen gegen Polen. „Gegen diese hochklassige Mannschaft erwartet uns ein echtes Topspiel um den ersten Tabellenplatz“, sagt DFB-Trainer Antonio Di Salvo vor der Begegnung in Essen (18.00 Uhr).

Beide Teams sind in der EM-Qualifikation noch ohne Punktverlust. Weil nur der Gruppensieger sicher zur Endrunde 2025 fährt, nennt auch Di Salvo die Partie "wegweisend" und setzt auf die Fans: "Mit dem Publikum im Rücken wollen wir einen weiteren Schritt in Richtung EM gehen."

Die deutsche U21 hat zudem noch eine Rechnung offen: Schon in der vergangenen EM-Qualifikation waren Deutschland und Polen aufeinandergetroffen, im November 2021 verlor das DFB-Team in Großaspach deutlich mit 0:4, schon nach 15 Minuten stand es 0:3. Es war die einzige Niederlage der U21 in den vergangenen 15 Qualifikationsspielen - bei 14 Siegen.

Polen weist beeindruckende Bilanz auf

„Im Rückspiel haben wir in Polen ja gewonnen, das war der erste Schritt“, sagt Flügelstürmer Tim Lemperle von der SpVgg Greuther Fürth. Der 2:1-Sieg in Lodz am 7. Juni 2022 war vor allem für die Polen schmerzhaft, verhindert er doch am letzten Spieltag noch die Teilnahme an den EM-Playoffs. „Unser klares Ziel ist, Polen auch zu Hause zu schlagen“, sagt Lemperle.