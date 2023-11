VfB-Star an der Schwelle zum DFB-Team: Ist er das, was Nagelsmann jetzt braucht?

Zeit für frisches Blut? Speziell in und um Stuttgart nimmt die Diskussion Fahrt auf, ob nun die Stunde von Waldemar Anton geschlagen hat.

Waldemar Anton ins DFB-Team? „Immer ein bisschen Hoffnung“

Der Innenverteidiger vom VfB Stuttgart überzeugt in dieser Saison mit starken Leistungen. Der 27 Jahre alte, in Usbekistan geborene Spätaussiedler führt das Überraschungsteam der Bundesliga als Kapitän an und ist einer der Garanten dafür, dass die Schwaben mit 24 Punkten aus 11 Spieltagen auf Rang drei der Tabelle stehen.