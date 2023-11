Völler erwartet keine Unruhe durch Duell Neuer/ter Stegen

Rudi Völler erwartet keine Unruhe in der deutschen Nationalmannschaft durch den Zweikampf zwischen Manuel Neuer und Marc-Andre ter Stegen um den Platz im Tor. „Das glaube ich nicht. Das sind Dinge, die gehören dazu“, sagte der Sportdirektor des Deutschen-Fußball-Bundes (DFB) im ZDF-Interview vor dem Länderspiel am Dienstagabend in Wien gegen Österreich.