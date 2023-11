Völler sehr angetan vom Duo Musiala/Wirtz

Wirtz liefere in Leverkusen Woche für Woche "seine wunderbaren Leistungen ab", so Völler, Musiala bestreite permanent bei den Bayern "überragende Spiele": "Also in diesem Bereich sind wir schon top besetzt in Deutschland. Und was den Spielern natürlich auch zugutekommt, gerade diesen jungen Spielern, ist, dass bis zur EM ja nochmal ein halbes Jahr hin ist – die werden noch eine Menge Erfahrung dazubekommen. Florian in der Europa League und Jamal in der Champions League."