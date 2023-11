“Wann hört das jemals auf!?“ Boateng verurteilt rassistischen Beleidigungen gegen U17-Nationalspieler

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

DFB muss Kommentarfunktion komplett deaktivieren

Doch statt sich über diesen Sieg zu freuen, fanden sich schnell viele beschämende Kommentare darunter. So viele, dass der DFB gar nicht mit dem Löschen hinterher kam. Schließlich entschied sich der Verband dazu, die Kommentarfunktion komplett zu deaktivieren.

Es folgte ein Statement des DFB: „Wir sind stolz auf die Vielfalt in unserer U17, die in Indonesien gerade ihr Herz auf dem Platz lässt. Der Einsatz für Vielfalt ist fest in der DFB-Satzung verankert - ebenso wie die Werte Toleranz und Respekt.“