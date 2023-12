DFB-Auswahl will von U17-Weltmeistern lernen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft will mit Blick auf die Heim-EM von den U17-Weltmeistern lernen. "Das ist genau die richtige Mischung und der Mix, den jeder braucht. Sie haben gezeigt, was es bedeutet, fußballerisch und spielerisch zu überzeugen und bis zum Umfallen zu fighten nach dem Platzverweis", sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler nach der EM-Gruppenauslosung in Hamburg und fügte an: "Da ziehe ich absolut den Hut vor."