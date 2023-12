DFB-Beben im Schatten von WM-Sieg und EM-Auslosung lässt aufhorchen

Der WM-Titel der deutschen U17 hat Fußball-Deutschland ein heiß ersehntes Erfolgserlebnis beschert, nach der Auslosung in Hamburg stehen die deutschen Gruppengegner für die Heim-EM fest: Diese beiden Ereignisse haben am Samstag alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen - in ihrem Schatten hat sich beim DFB allerdings auch noch ein spannendes Personal-Beben vollzogen.