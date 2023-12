DFB-Team: Hier bereitet sich Deutschland auf die Heim-EM vor

Die deutsche Nationalmannschaft wird die Vorbereitung auf die EM in Thüringen aufnehmen. Das DFB-Team bezieht im Vorfeld des Heim-Turniers das Spa & Golfresort in Blankenhain. Das berichtet die Thüringer Allgemeine , SPORT1 kann entsprechende Informationen der Zeitung bestätigen.

Im selben Resort wird auch die englische Nationalmannschaft während der EM zu Gast sein. Der mdr berichtete vor Kurzem, dass in der Nähe der Unterbringung noch ein Fußballplatz geschaffen werden müsse, der den den DFB- und UEFA-Anforderungen entspricht. Außerdem soll im Schloss Blankenhein demnach ein Medienzentrum eingerichtet werden.

In Thüringen wird das deutsche Team sich bis zum 31. Mai aufhalten. Während des Turniers wird die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann dann in Herzogenaurach zu Hause sein. Die EM in Deutschland findet vom 14. Juni bis zum 14. Juli statt.